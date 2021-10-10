الحشد يعلن 'معالجة' تعرض شمال شرق المقدادية

2021/10/10 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن "معالجة" تعرض شمال شرق المقدادية في محافظة يدالى.

وقال الحشد في بيان، إن "الفوج الثاني في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي يعالج تعرض إرهابي شمال شرق المقدادية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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