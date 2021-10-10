فرنسا تطيح بإسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية

2021/10/11 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجت فرنسا بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن عوّضت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا على ملعب سان سيرو في ميلانو، الأحد.

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