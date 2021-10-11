مصدر من مفوضية الانتخابات يحسم جدل موعد إعلان نتائج الاقتراع بالعراق

2021/10/11 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حسم مصدر من مفوضية الانتخابات، الاحد، جدل موعد إعلان نتائج الاقتراع بالعراق.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "نتائج الانتخابات سوف تعلن في الثالثة من ظهر الغد".

واضاف انه "تمت المطابقة الإلكترونية مع العد اليدوي".

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