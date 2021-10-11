فرنسا تظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية بتغلبها على إسبانيا

2021/10/11 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق المنتخب الفرنسي لقب دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على إسبانيا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، بنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل لإسبانيا ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64، بينما سجل لفرنسا بنزيما في الدقيقة 66، ومبابي في الدقيقة 80.

بدأت المباراة بضغط من فرنسا، حيث تلقى كريم بنزيما تمريرة في عمق منطقة الجزاء، لينفرد بالحارس سيمون وراوغه ومرر كرة لكن دفاع إسبانيا حولها إلى الركنية في الدقيقة 6.

وجاء أول رد من إسبانيا في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية ضعيفة من بابلو سارابيا، أمسكها بسهولة هوجو لوريس حارس فرنسا.

وطالب لاعبو المنتخب الإسباني الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 31، إثر لمس كوندي مدافع فرنسا الكرة في منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء بعد الرجوع لتقنية الفار.

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