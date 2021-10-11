رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يثمن الدور المحوري للأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات

2021/10/11 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ثمن الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الأدوار المهمة للأجهزة الاستخبارية والأمنية والمتمثل بمستشارية الأمن الوطني ووكلاء جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني ومديريات الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والامن بما قدمته من إحاطة أمنية ومشاركة فاعلة في تأمين العملية الانتخابية.وأكد الفريق الشمري في بيان على الدور المحوري للفريق الأول الحقوقي احمد ابو رغيف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتشكيلات ومفارز الوكالة كافة في بغداد والمحافظات ، للجهد الكبير والمتابعة المستمرة منذ أيام طويلة في دعم وإسناد الخطط الاستخبارية للجنة الأمنية العليا للانتخابات ، ما اسهم في تعزيز عمل اللجنة لحين إعلان النجاح الباهر للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين العملية الديمقراطية في البلاد./انتهى9

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