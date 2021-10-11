مفوضية الانتخابات في كركوك : نسبة المشاركة بالتصويت ‎%39.4

2021/10/11 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مدير مكتب مفوضية انتخابات محافظة كركوك لؤي الكاكي :" ان عدد المصوتين في كركوك بلغ 404783 ناخبا ،بنسبة ‎%39.4 من عدد الناخبين المسجلين "./ انتهى

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