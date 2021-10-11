الشمري يثمن دور الأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات

2021/10/11 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعثمن الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الدور المحوري للأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات .وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ثمن الأدوار المهمة للأجهزة الاستخبارية والأمنية والمتمثل بمستشارية الأمن الوطني ووكلاء جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني ومديريات الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والامن بما قدمته من إحاطة أمنية ومشاركة فاعلة في تأمين العملية الانتخابية". وأكد الفريق الشمري، بحسب البيان، على الدور المحوري للفريق الأول الحقوقي احمد ابو رغيف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتشكيلات ومفارز الوكالة كافة في بغداد والمحافظات للجهد الكبير والمتابعة المستمرة منذ أيام طويلة في دعم وإسناد الخطط الاستخبارية للجنة الأمنية العليا للانتخابات ما اسهم في تعزيز عمل اللجنة لحين إعلان النجاح الباهر للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين العملية الديمقراطية في البلاد.

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