توضيح قانوني: هل ستكون النتائج المعلنة من قبل المفوضية نهائية؟

2021/10/11 | 00:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن نتائج الانتخابات التي ستعلن عنها المفوضية شبه نهائية، لافتًا إلى أن الحسم سيكون عن طريق المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في توضيح "ألترا عراق" نسخة منه، إن "النتائج التي ستعلنها مفوضية الانتخابات شبه نهائية وليست حاسمة لأنها قابلة للاعتراض أمام مجلس المفوضين خلال 3 أيام من إعلانها، وفي حالة رفض الاعتراض يمكن للمتضرر اللجوء إلى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات والمكون من ثلاث قضاة وقراراتها تكون باتة"، موضحًا أن "الهيئة القضائية تحسم هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن".

وبين التميمي أن "هناك أنواع ثلاث من الشكاوى..



الأولى الحمراء، والتي تؤثر على نتائج الانتخابات وبها أدلة وشهود، وأما الثانية هي الشكاوى الخضراء، فهي التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات وليس فيها أدلة، والشكاوى الصفراء هي التي تفتقد إلى الشكلية والموضوعية المطلوبة وترد مباشرة".

واشار التميمي إلى أنه "بعد حسم كل هذه الشكاوى والطعون يقوم مجلس المفوضين بالمصادقة على النتائج وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 93 ف 7 من الدستور حيث تتفحص المحكمة الاتحادية الأسماء قانونيًا ودستوريًا فقد تكون هناك شكاوى بحق البعض تحسمه هذه المحكمة".

ولفت إلى أن "التجارب السابقة تشير إلى عدم حصول تغيير كبير في النتائج".

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