في تقرير جديد لها / المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن فنزويلا - رشيد غويلب

2021/10/11 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في شباط الفائت زارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان فنزويلا، وبعد 12 يوما تفقدت خلالها المستشفيات والمدارس، والتقت بمسؤولين حكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والقطاع الخاص والكنيسة والمنظمات غير الحكومية.



وقدمت خلال أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في 15 أيلول الفائت، تقريرا نهائيًا أوضحت فيه النتائج السلبية للعقوبات التي فرضتها الولايا ......





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