2021/10/11 | 00:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xXhD_BCuaBM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور غازي: شباب تشرين شاركوا لإجراء التغيير السياسي والخدمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتور غازي: شباب تشرين شاركوا لإجراء التغيير السياسي والخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).