"نعامل كمجرمين".. مهاجرون في ليبيا يعيشون مصيرا مجهولا

2021/10/11 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتظر مئات المهاجرين واللاجئين أمام مركز تابع للأمم المتحدة في طرابلس، الأحد، لطلب المساعدة في مغادرة ليبيا بعد ما وصفته جماعات إغاثة بحملة عنيفة اعتُقل خلالها الآلاف وتعرض العديد منهم لإطلاق نار.

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