بمشاركة 10 فرق.. الدفاع المدني تكافح حريقاً في سوق شرقي بغداد

2021/10/11 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اندلاع حريق في سوق شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ان "فرقها تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل سوق الشهداء في منطقة الأمين شرقي بغداد".

واضافت ان "اكثر من 10 فرق اطفاء تشارك في الاخماد".

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