2021/10/11 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اندلع حريق كبير داخل سوق الشهداء في منطقة الامين شرقي بغداد .وقال مصدر امني :"ان اكثر من 10 فرق اطفاء باشرت باخماد الحريق "./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير في سوق شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير في سوق شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).