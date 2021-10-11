معنى الديمقراطية وشروط امكان استمرارها - زهير الخويلدي

2021/10/11 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ما هي الديموقراطية؟ كيف تعرف الديمقراطية؟ ما هي أسسها؟ ولماذا يعتبر المدافعون عنها نظامًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر؟ ما الذي جعل الديمقراطية عندنا متعثرة وغير مالكة لوجودها القانوني؟"اخترعت العصور القديمة الأثينية المصطلح ، والمفهوم المترابط للمواطنة ، في شكل اجتماعي قائم على العبودية ، بحيث يكون الرجال فقط ، وليس النساء ، "أحرار" ، أي غير العبيد ، مواطنين.



من ناحية أخرى ، تم تصور المثالية الدي ......





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