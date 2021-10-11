2021/10/11 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد سرجيو بوسكيتس، قائد منتخب إسبانيا، بعد خسارة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا (2-1)، أن الهدف الثاني الذي سجله كيليان مبابي للديوك جاء من تسلل.وأدلى بوسكيتس بتصريحات للتليفزيون الإسباني بعد المباراة، قال فيها: "كانت الكرة تسللا على مبابي، قال الحكم إن إريك جارسيا كان في طريقه للعب الكرة وكسر التسلل..لكن الأمر لا معنى له، لم يرغب في لعب الكرة، بل حاول استخلاصها كأي مدافع".وشدد بوسكيتس على أن منتخب بلاده "لا يستحق الخسارة"، معربا عن أسفه إزاء تسجيل فرنسا هدفين من كرتين "متماثلتين"، وأصر على أن هدف مبابي "كان يبدو تسللا من الداخل" بالنسبة له هو وزملائه في الفريق.وأضاف قائد منتخب "لا روخا": "لا خيار لدينا سوى مواصلة العمل وتهنئة الأبطال، علينا اتخاذ خطوة للأمام للتتويج بالألقاب..كنا نعي خطورة الخصم، وحاولنا الهيمنة على المباراة، ونجحنا في أوقات كثيرة".واختتم لاعب وسط برشلونة تصريحاته، قائلا: "يجب تقدير وصولنا إلى هنا، ولعب النهائي في بطولة جديدة لكنها صعبة..آمل أن تساعدنا هذه المباراة في مواصلة المنافسة واكتساب خبرة، فبعد شهر من الآن سنخوض مباريات مصيرية، على طريق التأهل للمونديال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوسكيتس يشكك بهدف مبابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوسكيتس يشكك بهدف مبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).