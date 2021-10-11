اليوم.. إعلان نتائج انتخابات 2021

2021/10/11 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : محمد الأنصاري

تصوير : نهاد العزاوي

أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، نجاح الاقتراع العام في الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأحد 10/10/ 2021، وأن "أصوات العراقيين الذين شاركوا في العملية الانتخابية أمانة كبرى في أعناقنا وهي مصونة"، مبيناً أن "نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة فيها ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

وقال القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي أعقب انتهاء الاقتراع وتابعته "الصباح": إن "المفوضية أرسلت رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي بأن أصواتهم أمانة كبرى في أعناقنا وهي مصونة"، مبيناً أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال الـ24 ساعة المقبلة"، وأضاف، أن "الخلل الفني الذي حصل في بعض المراكز الانتخابية تمت معالجته بسرعة"، وقال: إن "المشروع كان صعباً وطويلاً من أجل إنجاح العملية الانتخابية".

ولفت إلى أن "العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر"، مشيراً إلى أن "المفوضية ستصدر قرارات بشأن الخروقات الانتخابية وتنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات".

نجاح الخطة الأمنية

من جانبها، أعلنت اللجنة الامنية العليا للانتخابات نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي: إن "القوات الأمنية أثبتت مجدداً أنها على قدر المسؤولية"، لافتاً إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات والتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة كانت حريصة جداً على نجاح العمل الأمني"، وأضاف أن "الانتصار ما كان ليتحقق لولا إسناد المرجعية الدينية ودعمها الكبير".

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أصدرت في وقت سابق مساء أمس الأحد، أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع.

وذكرت اللجنة، في بيان أنها "أصدرت أوامر صارمة الى جميع القطعات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الاقتراع العام حفاظاً على سلامة صناديق الاقتراع".

وأضاف البيان، أن "اللجنة خولت القوات الأمنية الماسكة باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الأمنية حول هذه المواقع".

إشادة وشكر

وأشاد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، بجهود القوات الأمنية خلال العملية الانتخابية.

وقال يار الله في بيان مخاطباً القوات الأمنية: "عاش العراق ملحمة بنفسجية جديدة بنجاح كبير من خلال نجاح الخطط الأمنية والفنية واللوجستية ودوركم الكبير في تحمل المسؤولية الوطنية لانجاح هذه المهمة التاريخية، حيث تكاملت صنوف قواتنا المسلحة من القوات البرية والقوة الجوية وطيران الجيش والصنوف والخدمات الاخرى مع متطلبات الخطة الأمنية".

وأضاف، أن "القطعات عملت في كل قواطع المسؤولية في تأمين حماية كاملة لجميع مراكز الاقتراع ضمن (83) دائرة انتخابية على طول جغرافية الوطن العظيم خلال يومي التصويت الخاص والاقتراع العام، والعمل الدؤوب والمستمر طوال الاستحضارات التي سبقت يوم 10 تشرين الأول 2021، وكان جهداً وطنياً نوعياً ناجحاً جداً بإشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجهود كبيرة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الأمنية العليا".

وأكد أن "وحدات جيشنا الباسل شهدت حركة سريعة بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش لنقل المقاتلين إلى مراكز الاقتراع وإعادتهم إلى مناطق المسؤولية لوحداتهم وتقديم كامل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الأمنية الانتخابية".

وختم بالقول: "بهذا الانجاز والنجاح، أحييكم وأقدم لكم شكري وتقديري العاليين، ويبقى جيشنا الباسل وقواتنا الأمنية في خدمة الوطن والدفاع عنه والحفاظ على المصالح العليا للشعب والدولة، حفظ الله العراق وشعبه وجيشه الباسل".

كما أشادت خلية الإعلام الحكومي بالدور الكبير والمتميز، لوسائل الإعلام كافة، التي شاركت في تغطية وقائع الانتخابات العامة المبكرة في عموم العراق أمس الأحد .

وقالت في بيان: إن "وسائل الإعلام المشاركة في التغطيات الواسعة للانتخابات، أثبتت موقفاً وطنياً يرقى إلى مستوى الدور الذي يضطلع به الإعلام في نقل الحقيقة إلى الناس؛ الأمر الذي شجّع الكثير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، باطمئنان كبير".

وأضافت: "بهذه المناسبة تتقدم خلية الإعلام الحكومي، بوافر الشكر والتقدير لجميع الزملاء الإعلاميين وبجميع اختصاصاتهم الذين مثّلوا المؤسسات الإعلامية، في هذا اليوم العراقي المتميز، كما تتقدم الخلية بشكرها إلى جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين من الأشقاء والأصدقاء الذين حضروا إلى الوطن؛ لتغطية هذا الحدث التاريخي الكبير، فنقلوا صورة رائعة عن العراق الديمقراطي الجديد، ليقف العالم كله مبهوراً بمستوى النجاح الكبير الذي تحقق في هذه الانتخابات، فنياً وإعلامياً وأمنياً".

المسار الانتخابي

وأُغلقت في الساعة السادسة مساء أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي في حديث صحفي: إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن " 1249 مراقباً دولياً شاركوا في مراقبة الاقتراع العام، بينما بلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين شاركوا في تغطية الاقتراع العام 510، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقباً".

وأضافت أن "عدد مراكز الاقتراع في الرصافة بلغ 1032 وفي الكرخ 792 مركز اقتراع، وفي أربيل 498مركزاً وفي الأنبار 380 مركزاً، والبصرة 514 مركزاً والسليمانية أكثر من 500 مركز والديوانية 289 مركزاً والمثنى 170 مركزاً والنجف الأشرف 336 مركزاً وبابل 413 مركز اقتراع ودهوك 264 مركز اقتراع، وديالى 483 مركزاً وذي قار 440 مركزاً وصلاح الدين 312 مركزاً، وكربلاء المقدسة 244 مركزاً، وكركوك 315 مركزاً، وميسان 230 مركزاً، ونينوى 753 مركزاً، وواسط أكثر من 300 مركز اقتراع".

تأمين نقل الصناديق

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها، انه سيتم نقل الصناديق بعد غلقها في عموم البلاد مساء أمس الأحد بخطة محكمة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وعبر "طيران الجيش" الى المكاتب المخصصة لها في بغداد وبعض المحافظات الأخرى.

وأضاف البيان، "سيتم إرسال (عصا الذاكرة) الى المكتب الوطني ليتم العد والفرز إلكترونيا، وكذلك سيتم نقل كل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمفوضية من المدارس الى المواقع الخاصة بها من أجل تسليم المدارس الى وزارة التربية".

أول الناخبين

وأشرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، على الأمن الانتخابي في مقر العمليات المشتركة، بينما أصدر توجيهات خلال زيارته مقر العمليات المشتركة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان أول من أدلى بصوته مع فتح أبواب مراكز الاقتراع"، مبيناً أن "الكاظمي زار بعد ذلك مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة عملية الاقتراع العام بالتفصيل".

وأضاف اللواء رسول، أن "توجيهات الكاظمي تضمنت أن تكون القوات المسلحة محايدة"، مؤكداً أن "الكاظمي يشرف شخصياً على خطة تأمين الانتخابات ووجه بتوفير الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع"، وتابع أن "رئيس الوزراء حث خلال الإدلاء بصوته المواطنين على المشاركة في الانتخابات".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، أمس الأحد، عدم تسجيل أية مشكلات فنية أو تقنية في مراكز الاقتراع.

وقالت رئيسة البعثة، فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي تابعته "الصباح": إن "البعثة لم تسجل أي خروق منذ بدء التصويت العام"، وأضافت أن "البعثة لم تسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في مراكز الاقتراع".

قرعة الفرز اليدوي

وأجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الخامسة من مساء أمس الأحد، عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام ضمن محافظة بغداد وبقية المحافظات.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، في مؤتمر صحفي: إن "المفوضية أجرت 17 عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام"، وأضاف أن "العملية أجريت استناداً للمادة 38 من قانون الانتخابات، الفقرة أولا، التي نصت على اختيار محطة واحدة في كل مركز انتخابي لإجراء عملية العد والفرز اليدوي، واختيار المحطة سيكون مركزيا في المكتب الوطني".

وتابع: "تم تصنيف مراكز الاقتراع استناداً الى عدد المحطات في كل مركز اقتراع، مثلاً هناك مركز اقتراع فيه 4 محطات وهناك 6، وتم تصنيف المحطات على هذا الأساس، والمجاميع التي ظهرت لدينا بعد التصنيف من 1 الى 18 محطة، على اعتبار أن اصغر مركز فيه محطة واحدة وأكبر مركز فيه 18 محطة".

تقرير شبكات المراقبة

إلى ذلك، أصدر (تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية) تقريراً تفصيلياً عن يوم التصويت العام، وأفاد التقرير الذي أعلنه التحالف في مؤتمر صحفي وتنشره "الصباح" ضمن سياسة (شبكة الإعلام العراقي) الحيادية في التغطية الانتخابية، بأنه "حتى إغلاق التصويت العام، أصدر (تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية) المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، ثلاثة تقارير غطّت فترة الاقتراع الممتدة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً".

وأضاف التحالف أنه "جرى استخلاص نتائج التقرير النهائي من 1920 تقريراً، بعث بها مراقبو التحالف المنتشرون في عموم المراكز الانتخابية، وأنه جرى استبعاد 152 مراقباً أو وكيل مرشح، أي بنسبة 7.91 %، عن محطات الاقتراع".

ووثق التقرير، "أن عدد المحطات التي لم تغلق في الوقت المحدد (الساعة 6 مساء)، بلغ 34، أي بنسبة 1.77 %"، وطبقاً للتقرير، فإن "عدد محطات الاقتراع التي لم يسلم فيها مدير المحطة شريط النتائج الى وكلاء المرشحين والمراقبين، وصل الى 178، ما يشكل نسبة 9.27 %".

وأشار التقرير الى أن "عدد محطات الاقتراع التي اعترض فيها أحد على النتائج المعلنة، بلغ 35، وهذا شكل نسبة تقارب الـ 1.82 %"، مبيناً أنه "حدث خلل في 128 محطة اقتراع، حيث رصد فيها عطل في جهاز العد والفرز السريع، أي بنسبة 6.67 %".

وخلص تقرير (تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية) المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، الى أن "نسبة المشاركة بلغت (38 %)"، بحسب أرقام (التحالف) وليس أرقام (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) التي يرتقب أن تعلن نسبة المشاركة في وقت قريب خلال الساعات المقبلة.



يشار الى أن (تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية) المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلاً من (شبكة شمس) و(شبكة عين) و(شبكة سفراء الحرية) و(تحالف الأقليات العراقية) و(منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) و(منظمة نراقب)، وهي من أهم الشبكات والمنظمات المدنية المراقبة للانتخابات.

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