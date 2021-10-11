رئيس الوزراء: وفَّرنا الإمكانات لإنجاح الانتخابات

2021/10/11 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عقب انتهاء التصويت،:إن "اتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على الخيار الديموقراطي وتنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن ارادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل".

وشكر الحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم التاريخي".

وكان صالح قد اكد في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته أن "انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة".

من جانبه، اوضح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لقد "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعْدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".



واضاف "أشكر شعبنا الكريم، أشكر جميع الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والامم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

وكان الكاظمي قد ذكر عقب الإدلاء بصوته، أنه "فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته ،وأنه وفى بالوعد للشعب".

وأشار الى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى من دون حظر للتجوال، وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، امس الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكِّرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية.

في السياق ذاته، افاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في بيان تلقته "الصباح"، بأنّ "المشاركة في التصويت واختيار الأنسب من بين المرشحين، هو واجب على كل مواطن عراقي حريص على بلده ويطمح في إيصال من يعتقده الأنسب الى عضوية مجلس النواب الذي يعد بمثابة الأم التي من مخرجاتها تتشكل الحكومة الأقدر على قيادة البلد الى برِّ الأمان".



في السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، عقب الادلاء بصوته امس الاحد، لـ"واع": إن "هناك انسيابية لاتمام العملية الانتخابية بنجاح مع استنفار الأجهزة الأمنية كافة"، مبيناً، أنَّ "الاستعدادات للانتخابات تمّت بشكل مبكر وكانت الغاية الأساسية للحكومة الحالية، وكانت عالية المستوى والمفوضية عالجت اي خلل فني حصل في التصويت الخاص".



وتابع أن "هذه الانتخابات المبكرة لأول مرة تحصل في العراق، وجاءت نتيجة حراك ومطالب شعبية وهي نتاج قانون جديد"، موضحاً أن "هذه الانتخابات تختلف كثيراً عن الانتخابات السابقة".

في الشأن ذاته، أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لـ"واع"أن"المشاركة جيدة، وهناك تفاعل جماهيري وخصوصاً من فئة الشباب، للوصول الى صناديق الاقتراع من أجل التغيير والإصلاح".

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