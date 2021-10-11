2021/10/11 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات السعودية، الأحد، القبض على قائد شاحنة بعد توقفه في وسط الطريق العام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بحسب ما أفاد الحساب الرسمي للمرور عبر تويتر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عرض حياة الآخرين للخطر".. القبض على سائق في السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عرض حياة الآخرين للخطر".. القبض على سائق في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).