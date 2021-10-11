البرازيل تتعثر أمام كولومبيا في تصفيات المونديال

2021/10/11 | 02:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعثرت البرازيل للمرة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، بالتعادل أمام مضيفتها كولومبيا دون أهداف، في المباراة التي احتضنها ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة.بتلك النتيجة، عززت البرازيل تصدرها للتصفيات بعدما رفعت رصيدها إلى 28 نقطة، كما رفعت كولومبيا رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

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