تسرب غاز يتسبب بحريق داخل مطعم للوجبات السريعة في المنصور

2021/10/11 | 02:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسفر الحادث عن إصابات

الترا عراق - فريق التحرير

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مطعم للوجبات السريعة في منطقة المنصور شارع 14 رمضان وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أنّ فرقها "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اندلعت في مطعم (طربوش)، وأبعدت خطر انتشارها إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية" .

وأوضح البيان، أنّ "سبب الحريق كان تسرب غازي الطبخ من أسطوانة غاز داخل المطعم المذكور".

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