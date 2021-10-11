"صريحة ومهنية".. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل مفاوضاتها مع طالبان

2021/10/11 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، الأحد، أن المحادثات التي أجراها الوفد الأميركي مع ممثلي حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة كانت "صريحة ومهنية" وأن الوفد أكد "على أنه سيتم الحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس فقط أقوالها"

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