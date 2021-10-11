الرئيس الجزائري: لن نزود إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب المغربي

2021/10/11 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تجديد عقد استخدام خط أنابيب لنقل الغاز يمر عبر المغرب.

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