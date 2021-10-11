الأرجنتين تتخطى الأوروغواي.. وهدف

2021/10/11 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعد هدفان في الدقائق التي سبقت نهاية الشوط الأول، أحدهما سجله بشكل غير عادي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي ، ليساعد بلاده في شق طريقها للفوز بتسجيل 3 أهداف مقابل لا شيء على حساب الأوروغواي، في تصفيات كأس العالم، الأحد.

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