أستراليا تنضم إلى

2021/10/11 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أستراليا في الانتقال من سياسة صفر كوفيد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس بعد ارتفاع وتيرة التطعيم في البلاد، ما يثير مخاوف من ارتفاع معدل الإصابات، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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