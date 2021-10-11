السعودية.. تداول فيديو قيادة مركبة عكس السير والمرور ترد

2021/10/11 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بقيادة سيارة بعكس اتجاه السير واصطدامه بعدة سيارات الأمر الذي أثار تفاعلا.

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