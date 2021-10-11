الصحف تتابع الانتخابات وترقب نتائجها والآمال المعقودة عليها

2021/10/11 | 07:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي عشر من تشرين الاول ، الانتخابات البرلمانية وترقب نتائجها والآمال المعقودة عليها ومستوى المشاركة فيها .وقالت صحيفة / الزمان / :" تترقب الاوساط الشعبية والسياسية ، نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت امس بعد انتهاء عملية التصويت في عموم المحافظات والبدء بعملية فرز صناديق الاقتراع بمراقبة اممية واسعة".واضافت الصحيفة :" يعقد العراقيون الامال، بعد انتهاء الممارسة الديمقراطية ،على برلمان وحكومة جديدين يلبيان الطموح باجراء اصلاحات حقيقية والقضاء على الفساد وانهاء المحاصصة".وتابعت / الزمان / :" مع كل استحقاق انتخابي جديد تراود الشعب الآمال بحصول انفراج على طريق بناء الدولة والاصلاح ، حيث يأمل العراقيون ان يكون العرس الانتخابي بصيص امل للتغيير ومواجهة تحديات الواقع بفضاء سياسي جديد له الاهلية للنجاح ولحماية الدولة وتعزيز هويتها الوطنية والسياسية والثقافية".واشارت الى تدني نسبة مشاركة الناخبين ،حسب تقرير منتصف يوم الاقتراع ، حيث بلغت 19 بالمائة ،تقدمتها كل من ديالى وكربلاء وميسان والنجف والسليمانية ، لكن رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان اكد ان ثلث عدد الناخبين أدلوا بأصواتهم وان نسبة المشاركة جيدة.صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الدور العربي والعالمي في الانتخابات .واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس بعثة وفد جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي:" ان دور بعثة الجامعة هو التحقق من الالتزام بنصوص الأحكام القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية من ناحية الآليات المستخدمة ومدى تطابق الأحكام سواء للقانون أو الجوانب الاجرائية للعملية الانتخابية".واضاف:"في الأمس كانت لنا مشاركة في المراقبة على الانتخابات الخاصة التي جرت بهدوء واستقرار وكذلك الإدارة الجيدة للعملية الانتخابية بممارسة سهلة مضت بكل يسر وسلاسة"، مشيراً إلى أن "بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر النجاح الذي حققته العملية الانتخابية".وتابعت الصحيفة :" ان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت زارت مراكز الاقتراع في مدينة الصدر بينما انتشر مراقبو الانتخابات التابعون للأمم المتحدة في كل محافظة في عموم أنحاء العراق ".فيما نقلت / الصباح / عن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون:" ان المفوضية أعدت عملا ممتازا لهذه الانتخابات، وان البعثة الاوروبية بانتظا ردة فعل الناخبين العراقيين في هذه الانتخابات".وأشارت كرامون إلى أنه من السابق لاوانه التعليق على نتائج الانتخابات وانها لا تمتلك تصورا كاملا عن نتائجها./ انتهى

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