مفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة

2021/10/11 | 07:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكدت مفوضية الانتخابات،اليوم الاثنين، ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.

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