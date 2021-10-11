لم نلتق الا فوق سحابات المنام - قصة قصيرة - منى حلمي

2021/10/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي لم نلتق الا فوق سحابات المنام قصة قصيرة -----------------------------------------------------------ليلة الأمس حلمت بك.



كيف عرفت عنوان مخدعي ؟ .



كيف اقتحمت خلوة نومى ؟ .



كيف أقنعت هواجس الليل ، بالتخلى عن مطاردتنى ؟ .



كيف قفزت فوق الأسلاك الشائكة ، التى تحاصر شقتى ؟ .



هل أعطيت رشوة ، للحراس الواقفين على باب غرفتى ......





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