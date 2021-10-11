2021/10/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يربط الكثير من الكتاب والمنظرين موضوع العنف بالدين على فرضية ذات جانب واحد هو أن المتدينين "المؤمنين" وتحت سطوة إيمانهم المتشدد يمارسون عنفا ملحوظا وموثقا ضد خصومهم الأفتراضيين، هذه الفكرة كما قلنا مبتورة وذات جانب واحد لا تشير لحقيقة الصورة كاملة، فلا أحد مثلا يشير إلى العنف ضد المتدينين أو المؤمنين، أو ما يسمى حديثا كنتيجة بمصطلح فوبيا الأديان مع عدم نكراننا لوجود عنق ديني منشأه وسببه وطريقة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف والإيمان - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف والإيمان - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).