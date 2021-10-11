لماذا فشلت الرأسمالية في مواجهة التغير المناخي؟ بحث في تفاصيل التغير المناخي، الجزء الأول. - توما حميد

2021/10/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد ان الزيادة في انبعاث الغازات الدفيئة تَرافقَ مع صعود الاقتصادات الرأسمالية، وتعاظمت بشكل هائل مع تحول نمط الإنتاج الرأسمالي الى النمط السائد عالميا.



وقد أوصل نمط الإنتاج الرأسمالي الكوكب الى عصر غير مستدام ومدمر للغاية في فترة زمنية قصيرة جدا.



لقد وصل الامر في غضون 300 سنة والتي لا تتعدى سوى لحظة من تاريخ البشرية، أن يصبح التغير المناخي واقع يمكن مشاهدة اثاره على شكل زيادة في موجات الحرارة، والجفا ......





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