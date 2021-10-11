مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة الأولية 41 بالمئة

2021/10/11 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت نسبة المشاركة "الأولية" في الانتخابات التشريعية العراقية 41%، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق صباح الاثنين، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018.

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