مفوضية الانتخابات تعلن نسبة المشاركة وعدد الناخبين باقتراع العراق

2021/10/11 | 07:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، نسبة المشاركين بالانتخابات العام وأعدادهم بحسب الفرز الأولى لصناديق الاقتراع.

وذكرت وثيقة من المفوضية حصلت عليها (بغداد اليوم) هذا النسبة والأعداد كما يأتي:

"1- بلغت نسبة التصويت الاولية 41% من مجموع المحطات المستلمة والبالغة (94%)2- بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة (9,077,779) .3- بلغ عدد الشكاوى للتصويت الخاص (16) شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام (58) شكوى .4- بلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي :-البصرة 40%ميسان 43%القادسية 42%ذي قار 42%النجف 41%المثنى 44%بغداد- الرصافة 31%بغداد- الكرخ 34%كربلاء 44%بابل 46%ديالى 46%الانبار 43%واسط 44%دهوك 54%اربيل 46%السليمانية 37%صلاح الدين 48%كركوك 44%نينوى 42%"

وقد أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الأحد.

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