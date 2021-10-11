2021/10/11 | 07:55 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مفوضية الانتخابات: 10 ملايين مصوت بالمحطات المستلمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/11 | 07:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: 10 ملايين مصوت بالمحطات المستلمة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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