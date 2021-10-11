المفوضية تعلن نسبة التصويت الأولية لـ94% من المحطات للانتخابات التشريعية

2021/10/11 | 08:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الإثنين، نسبة التصويت الأولية لـ94% من المحطات الانتخابية.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2021)، إنه "بعد انتهاء العملية الانتخابية للاقتراع الخاص والعام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تعلن نسب التصويت لهذه الانتخابات وكما يلي :

1 بلغت نسبة التصويت الأولية 41% من مجموع المحطات المستلمة والبالغة 94%

2 بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة(9,077,779)

3 بلغ عدد الشكاوى للتصويت الخاص (16) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام 58 شكوى .

4 بلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي :

البصرة 40%

ميسان 43%

القادسية 42%

ذي قار 42%

النجف 41%

المثنى 44%

بغداد/ الرصافة 31%

بغداد- الكرخ 34%

كربلاء 44%

بابل 46%

ديالى 46%

الانبار 43%

واسط 44%

دهوك 54%

أربيل 46%

السليمانية 37%

صلاح الدين 48%

كركوك 44%

نينوى 42%

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