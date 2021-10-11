انقرة تؤكد مقتل اثنين من جنودها واصابة اخرين بالهجوم الصاروخي شمال سوريا

2021/10/11 | 08:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع عدد قتلى شرطة المهام الخاصة شمال سوريا الى اثنين واصابة اخرين دون ان يحدد عددهم .وذكر وزير الداخلية التركية في تغريدة له الليلة الماضية ان احدى مدرعات الجيش التركي تعرضت عند مرورها بمدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" شمال سوريا لهجوم بصاروخ موجه نفذه تنظيم "بي كا كا-ب ي د" انطلاقًا من مدينة "تل رفعت التي يسيطر عليها "بي كا كا/ ب ي د" (بريف محافظة حلب السورية) ./انتهى

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