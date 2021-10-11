2021/10/11 | 08:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة 34 شخصاً بحالات تسمم كحولي في روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/11 | 08:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 34 شخصاً بحالات تسمم كحولي في روسيا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 34 شخصاً بحالات تسمم كحولي في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).