2021/10/11 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت مفوضية الانتخابات،اليوم الاثنين، ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.وذكرت المفوضية في بيان لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن نسبة التصويت الأولية للاقتراع العام المركز الخبري الوطني.

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