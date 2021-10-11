طالبان: نجري مفاوضات مع روسيا بشأن الاعتراف بحكومتنا

2021/10/11 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني صرح المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد بأن الحركة تجري مفاوضات مع روسيا حول الاعتراف بحكومتها وفتح سفارتها.وقال في حديثه لوكالة “تاس” الروسية: “نحاول إقامة علاقات مع كل بلدان العالم.[…]

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