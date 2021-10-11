تقرير: إسرائيل تسعى لتحميل

2021/10/11 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير للقناة 12 أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى تحميل فيسبوك المسؤولية القانونية لما ينشر على منصاتها كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام التقليدية.

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