خام برنت يقفز الى 83.71 دولارا للبرميل

2021/10/11 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها على مدى عدة أسابيع حيث لا تظهر أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصادات الرئيسية أي مؤشر على التراجع وسط قيود على المعروض من كبار المنتجين.وارتفع خام برنت 1.32 دولارا، بنسبة 1.61٪ ، إلى 83.71 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع بنحو 4٪ الأسبوع الماضي.وصعد النفط الأمريكي 1.59 دولار ا ، بنسبة 2 بالمئة إلى 80.94 دولارا للبرميل ، وهو اعلى مستوى منذ أواخر 2014.كما ارتفعت أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، مما دفع أسواق النفط الخام إلى الارتفاع./انتهى8

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