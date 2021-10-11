2021/10/11 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعثرت البرازيل للمرة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى مونديال “قطر 2022″، بالتعادل أمام مضيفتها كولومبيا دون أهداف، اليوم الاثنين.ورغم الأداء الهجومي لم يصنع المنتخبان العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات العالم المركز الخبري الوطني.

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