تعليق المصري

2021/10/11 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بطل كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم "بيغ رامي" تفاعلا واسعا بعد إعلان فوزه بإحدى أبرز بطولات العالم لكمال الأجسام والتي تعرف باسم "مستر أولمبيا".

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