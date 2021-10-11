إيران معلقة على الانتخابات العراقية: استمرار للديمقراطية

2021/10/11 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني علقت إيران، اليوم الاثنين، على الانتخابات البرلمانية في العراق التي انتهت أمس باقتراعها العام والخاص.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي :”ما […]

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