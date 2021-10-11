حريق يلتهم عدداً من المحال في سوق شعبي شرقي العاصمة (صور)

2021/10/11 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخمدت فرق الدفاع المدني، فجر الإثنين، حريقاً اندلع في سوق شعبي شرقي العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل عدد كبير من الأكشاك التجارية (تجاوز) مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال وصفائح (الچينكو) داخل سوق الشهداء في منطقة الأمين شرقي بغداد".

وأضافت، "حيث عزلت فرق الدفاع المدني الأكشاك التجارية المحترقة ومنعت امتداد النيران إلى البناية والدور السكنية المجاورة لموقع الحادث، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتابعت، "على إثر ذلك طلبت الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق المذكور".

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