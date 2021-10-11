2021/10/11 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة الاتصالات،الاثنين، عن نجاح خطتها للانتخابات، فيما أغلقت صفحات بمواقع التواصل أساءت لمرشحات.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “هيئة الإعلام والاتصالات متمثلة بمجلس المفوضين ورئاسة الجهاز التنفيذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيأة الاتصالات تغلق صفحات أساءت لمرشحات المركز الخبري الوطني.

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