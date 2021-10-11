2021/10/11 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابيين اثنين في الرطبة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبار ات :" ان القبض على الارهابيين تم بكمين محكم في منطقة الناظرة بالرطبة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".واضافت انهما من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ / ارهاب ./انتهى9

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