اندلاع حريق كبير داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني اللبنانية

2021/10/11 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ افادت وسائل اعلام لبنانية باندلاع حريق كبير داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني وقربها.وقالت قناة "الجديد اللبنانية :" ان الجيش اللبناني يعمل على اخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق"، لافتة الى ان هناك تخوفا من امتداد النيران وحصول انفجار جراء هذا الحريق الكبير بمحيط منشآت النفط./ انتهى9

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