2021/10/11 | 09:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم: سعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولار وفي الجنوب: سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).