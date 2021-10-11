الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في سوق شعبي شرقي بغداد

2021/10/11 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأثنين، عن اخماد حادث حريق اندلع في سوق شعبي شرقي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل عدد كبير من الأكشاك التجارية (تجاوز) مشيدة من لواح السندويج بنل سريع الاشتعال وصفائح ( الچينكو ) داخل سوق الشهداء في منطقة الأمين شرقي بغداد".وأضافت ان "الفرق عزلت الأكشاك التجارية المحترقة ومنعت امتداد النيران إلى البناية والدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق بدون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وتابعت انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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