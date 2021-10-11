أمريكا وبريطانيا تحذران رعاياهما من تهديد لفنادق كابول

2021/10/11 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما اليوم الاثنين إلى الابتعاد عن فنادق العاصمة الأفغانية كابول، خاصةً فندق “سيرينا” المعروف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: “على الأمريكيين الموجودين في، أو قرب فندق سيرينا، المغادرة فوراً”، مشيرة إلى “تهديدات أمنية” في المنطقة.

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